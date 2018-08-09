Одноклубником Ярмоленко стал экс-футболист "Карпат"

9 августа, 2018, 14:37

Вместе с Андреем Ярмоленко английский "Вест Гем" будет играть бывший футболист "Карпат" Лукас Перес

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Перес перешел из лондонского "Арсенала" и стал восьмым новичком "Вест Хэма" этим летом. Ранее клуб пополнили Райан Фредерикс, Лукаш Фабиански, Исса Гиот, Джек Уилшер, Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуена и Фелипе Андерсон.

"Я очень счастлив оказаться в клубе с такой историей. "Вест Гем" предоставил мне шанс остаться в Премьер-лиге, и я счастлив, что стал частью этого проекта", - сказал Лукас Перес.

С 2011 по 2014 года Лукас Перес выступал за львовские "Карпаты". В 2013 году испанец находился на правах аренды в "Динамо", но за киевский клуб не сыграл ни одного матча.