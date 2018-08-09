Одноклубником Ярмоленко стал экс-футболист "Карпат"
9 августа, 2018, 14:37
Вместе с Андреем Ярмоленко английский "Вест Гем" будет играть бывший футболист "Карпат" Лукас Перес
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Перес перешел из лондонского "Арсенала" и стал восьмым новичком "Вест Хэма" этим летом. Ранее клуб пополнили Райан Фредерикс, Лукаш Фабиански, Исса Гиот, Джек Уилшер, Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуена и Фелипе Андерсон.
"Я очень счастлив оказаться в клубе с такой историей. "Вест Гем" предоставил мне шанс остаться в Премьер-лиге, и я счастлив, что стал частью этого проекта", - сказал Лукас Перес.
С 2011 по 2014 года Лукас Перес выступал за львовские "Карпаты". В 2013 году испанец находился на правах аренды в "Динамо", но за киевский клуб не сыграл ни одного матча.
- В июле Андрей Ярмоленко за 20 млн евро перешел в "Вест Хэма" из дортмундской "Боруссии".
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-