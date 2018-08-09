 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Одноклубником Ярмоленко стал экс-футболист "Карпат"


фото: whufc.com
Вместе с Андреем Ярмоленко английский "Вест Гем" будет играть бывший футболист "Карпат" Лукас Перес

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Перес перешел из лондонского "Арсенала" и стал восьмым новичком "Вест Хэма" этим летом. Ранее клуб пополнили Райан Фредерикс, Лукаш Фабиански, Исса Гиот, Джек Уилшер, Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуена и Фелипе Андерсон.

"Я очень счастлив оказаться в клубе с такой историей. "Вест Гем" предоставил мне шанс остаться в Премьер-лиге, и я счастлив, что стал частью этого проекта", - сказал Лукас Перес.

С 2011 по 2014 года Лукас Перес выступал за львовские "Карпаты". В 2013 году испанец находился на правах аренды в "Динамо", но за киевский клуб не сыграл ни одного матча.

  • В июле Андрей Ярмоленко за 20 млн евро перешел в "Вест Хэма" из дортмундской "Боруссии".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2018 четверг

больше новостей

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать