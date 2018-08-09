ОБСЕ в очередной раз призвала освободить Сенцова
9 августа, 2018, 17:45
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в очередной раз призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом заявил в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.
"Очень обеспокоен ухудшением состояния здоровья крымского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю мой призыв его освободить. Сейчас это срочно", — написал Дезир.
Very alarmed by the deteriorating health of Crimean writer/filmmaker #OlegSentsov, on hunger strike in a Russian prison. I repeat my call for his release. It is urgent now. See my previous statements: https://t.co/b99spNhgEn... @OSCE_RFoM— Harlem Désir (@harlemdesir) 9 августа 2018 г
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовим в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Дінзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову организовать перевозку Сенцова в Москву, где ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-