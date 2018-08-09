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ОБСЕ в очередной раз призвала освободить Сенцова


фото: rfe
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в очередной раз призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом заявил в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

"Очень обеспокоен ухудшением состояния здоровья крымского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю мой призыв его освободить. Сейчас это срочно", — написал Дезир.

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