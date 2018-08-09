Обострение на Донбассе: оккупанты осуществили 44 обстрела, погиб украинский военный, еще трое - ранены
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Террористы били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - с вооружения БМП. Боевики обстреливали защитников Крымского, Новозвановка, Золотого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Новоселовки Втораой, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
С 82-мм минометов оккупанты обстреляли позиции возле Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска произошло боестолкновение.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь во время боестолкновения продолжаются поиски.
Российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. В 6:25 ч. из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение текущих суток не применялось.
По данным разведки двух оккупантов уничтожено, четверо получили ранения.
- Накануне, 7 августа, россияне 36 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 5 раз - из тяжелого вооружения.
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