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Обострение на Донбассе: оккупанты осуществили 44 обстрела, погиб украинский военный, еще трое - ранены

На протяжении прошлых суток, 8 августа, российские наемники на Донбассе 44 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе дважды из тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Террористы били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - с вооружения БМП. Боевики обстреливали защитников Крымского, Новозвановка, Золотого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Новоселовки Втораой, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

С 82-мм минометов оккупанты обстреляли позиции возле Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска произошло боестолкновение.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь во время боестолкновения продолжаются поиски.

Российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. В 6:25 ч. из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение текущих суток не применялось.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, четверо получили ранения.

 

  • Накануне, 7 августа, россияне 36 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 5 раз - из тяжелого вооружения.
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