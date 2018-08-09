Обладательницы самых красивых "бразильских поп" показали рентгеновские снимки своих прелестей

9 августа, 2018, 11:52

Участницы конкурса красоты на самые красивые ягодицы Бразилии Miss BumBum сфотографировались с рентгеновскими снимками своих "пятых точек", чтобы доказать отсутствие в них имплантов

Об этом сообщает The Sun.

Фотосессия конкурсанток с рентгеновскими снимками призвана привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций по увеличению ягодиц. Только в Бразилии за последний месяц от послеоперационных осложнений умерли несколько девушек.

Первой жертвой стала неназванная девушка, которую оперировал известный в Бразилии пластический хирург Денис Фуртадо (Denis Furtado). У него 650 тысяч подписчиков в Instagram, он регулярно появлялся на местном телевидении и сделал более девяти тысяч операций.

Во время операции Денис случайно ввел филер в артерию, что привело к гибели пациентки. Через четыре дня после операции Фуртадо арестовали, и сейчас он ожидает суда в заключении.

Второй жертвой стала датская 24-летняя модель Майара Силва дос Сантос (Mayara Silva dos Santos). Девушка умерла от осложнений, вызванных операцией на ягодицах и животе, сделанной в Рио-де-Жанейро.

Третья умерла - 41-летняя Адриана Феррейра Пинту (Adriana Ferreira Pinto), которая умерла через шесть дней после операции.

Конкурс Miss BumBum проводится в шестой раз. В финале принимают участие 27 девушек - по одной от каждого штата Бразилии. Одно из правил конкурса - отсутствие пластики ягодиц, что не означает запрета на пластика других частей тела.

Финалистки этого года признались, что в сумме сделали 78 операций, среди которых увеличение груди, липосакция, изменение формы носа и подбородка. Победительница конкурса станет известна в ноябре.