Обладательницы самых красивых "бразильских поп" показали рентгеновские снимки своих прелестей
Об этом сообщает The Sun.
Фотосессия конкурсанток с рентгеновскими снимками призвана привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций по увеличению ягодиц. Только в Бразилии за последний месяц от послеоперационных осложнений умерли несколько девушек.
Первой жертвой стала неназванная девушка, которую оперировал известный в Бразилии пластический хирург Денис Фуртадо (Denis Furtado). У него 650 тысяч подписчиков в Instagram, он регулярно появлялся на местном телевидении и сделал более девяти тысяч операций.
Во время операции Денис случайно ввел филер в артерию, что привело к гибели пациентки. Через четыре дня после операции Фуртадо арестовали, и сейчас он ожидает суда в заключении.
Второй жертвой стала датская 24-летняя модель Майара Силва дос Сантос (Mayara Silva dos Santos). Девушка умерла от осложнений, вызванных операцией на ягодицах и животе, сделанной в Рио-де-Жанейро.
Третья умерла - 41-летняя Адриана Феррейра Пинту (Adriana Ferreira Pinto), которая умерла через шесть дней после операции.
Конкурс Miss BumBum проводится в шестой раз. В финале принимают участие 27 девушек - по одной от каждого штата Бразилии. Одно из правил конкурса - отсутствие пластики ягодиц, что не означает запрета на пластика других частей тела.
Финалистки этого года признались, что в сумме сделали 78 операций, среди которых увеличение груди, липосакция, изменение формы носа и подбородка. Победительница конкурса станет известна в ноябре.
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