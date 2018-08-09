Новые санкции США грозят блокадой Северному потоку-2 и нефтяникам РФ

9 августа, 2018, 11:57

Группа сенаторов США подготовила законопроект Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018

Об этом пишет издание Коммерсантъ.

Документ содержит в себе риски как для строительства российских экспортных газопроводов, в том числе Северного потока-2, так и для новых инвестиций в сырьевые стартапы.

Как следует из документа, президент США Дональд Трамп должен ввести санкции в отношении лиц, которые будут инвестировать в зарубежные энергетические проекты, которые поддерживают российские госкомпании.

Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает (в том числе по оценкам) $250 млн.

"Даже если на дату вступления в силу закона стоимость проекта ниже, но потом станет выше, инвесторы могут считать нарушителями - в том числе и тех, кто инвестировал небольшую сумму", - отмечает партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин, сообщает издание.

Издание отмечает, что механизмы для реализации этого положения проект предлагает позаимствовать с CAATSA (О противодействии противникам США с помощью санкций).

Также допускается арест платежей в адрес находящихся под санкциями лиц, их активов, введение запретов на долговое финансирование и заключение контрактов.

Кроме того, документ предусматривает ужесточение санкций в отношении нефтяного сектора. Запрет может быть распространен на любые добывающие проекты, тогда как ранее он касался шельфовых участков и сланцевых месторождений.

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Одной из наиболее уязвимых сфер оказывается и поставки нефтяникам программного обеспечения. Ведь законопроект запрещает предоставлять товары, услуги и технологии, а также предоставлять финансовую поддержку нефтяным компаниям из России.