Новые санкции США грозят блокадой Северному потоку-2 и нефтяникам РФ
Об этом пишет издание Коммерсантъ.
Документ содержит в себе риски как для строительства российских экспортных газопроводов, в том числе Северного потока-2, так и для новых инвестиций в сырьевые стартапы.
Как следует из документа, президент США Дональд Трамп должен ввести санкции в отношении лиц, которые будут инвестировать в зарубежные энергетические проекты, которые поддерживают российские госкомпании.
Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает (в том числе по оценкам) $250 млн.
"Даже если на дату вступления в силу закона стоимость проекта ниже, но потом станет выше, инвесторы могут считать нарушителями - в том числе и тех, кто инвестировал небольшую сумму", - отмечает партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин, сообщает издание.
Издание отмечает, что механизмы для реализации этого положения проект предлагает позаимствовать с CAATSA (О противодействии противникам США с помощью санкций).
Также допускается арест платежей в адрес находящихся под санкциями лиц, их активов, введение запретов на долговое финансирование и заключение контрактов.
Кроме того, документ предусматривает ужесточение санкций в отношении нефтяного сектора. Запрет может быть распространен на любые добывающие проекты, тогда как ранее он касался шельфовых участков и сланцевых месторождений.
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Одной из наиболее уязвимых сфер оказывается и поставки нефтяникам программного обеспечения. Ведь законопроект запрещает предоставлять товары, услуги и технологии, а также предоставлять финансовую поддержку нефтяным компаниям из России.
- Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери.
- Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезопастностью электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
- Это привело к дальнейшему падению рубля.
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