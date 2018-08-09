Нобелевская лауретка Алексиевич отменила выступление в Одессе из-за угрозы ей и организаторам

9 августа, 2018, 13:48

В Одессе отменили выступление Нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич из-за угрозы

Об этом сообщил организатор мероприятия "Зеленый театр" в Facebook.

"Сегодня в 16:00, по 4:00 до выступления Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич была внесена в базу данных" Миротворец "за" пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни и манипулирования общественно значимой информации "в ходе выступления в Бруклине в 2016 году", - написали организаторы.

Отмечается, что примерно в 18:30 Алексиевич удалили с сайта "Миротворца". Но писательница сказала, что выступление в такой атмосфере, сложившейся в результате этой ситуации, ей будет некомфортно.

"Для команды Зеленого Театра также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любым рискам. Диалоги со Светланой отменяются, мы приносим извинения за принесенные неудобства", - добавили организаторы.

Все пожертвования, собранные спонсорами для организации бесплатного выступления Алексиевич, вернут.

В заметке "Зеленого театра" также добавили видео, где Алексиевич говорит об угрозах, которые поступали ей лично и организаторам.

"Я узнала, что поступают угрозы организаторам сегодняшней нашей встречи и мне лично, обвиняя меня в каких-то надуманных обидах, причиненных украинском", - сказала сама Алексиевич.