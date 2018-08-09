Найденных в пустыне в США детей готовили к терактам в школах

9 августа, 2018, 09:34

11 истощенных и изнуренных голодом детей, которых нашли в пустыне в штате Нью-Мексико (США), готовили до вооруженным нападениям в школах

Об этом сообщает Associated Press.

Правоохранители арестовали по подозрению в подготовке детей к терактам 39-летнего Сираджа Ваххаджа, который удерживал детей в пустыне вместе с еще одним мужчиной. С ними также было трое женщин.

Прокуратура США утверждает, что подозреваемый в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия с матерью и отчимом, и привез его к построенному им лагеря на окраине города Амалия возле границы со штатом Колорадо, где учил мальчика стрелять из винтовки. В общем кроме Ваххаджа и его сына в лагере также находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет. Пятерых из этих детей также обучали стрельбе.

Позже сын Ваххаджа умер, расследование его смерти продолжается.

Местный шериф сообщил, что задержанные взрослые являются исламистскими экстремистами. Их обвинили в жестоком обращении с детьми.