НАПК внесло предписание Авакову из-за деклараций чиновников МВД
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Предписание внесено по результатам проверок соблюдения закона "О предотвращении коррупции" в государственных органах.
"Ответственные должностные лица министерства, нарушив требования ст. 49 Закона, не уведомили Национальное агентство о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций должностными лицами аппарата МВД, предприятий, учреждений, организаций, входящих в сферу управления МВД. Также были установлены нарушения требований ст. 53 Закона в части необеспечения министерством надлежащих условий для осуществления сообщений его работниками о нарушении требований Закона другим лицом через официальный веб-сайт МВД", - говорится в сообщении.
НАПК требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование причин и условий правонарушений и принять соответствующие меры.
Кроме того, по результатам проверок составлено и направлено в суд 3 протокола об админнарушении в отношении чиновников. Так, два чиновника МВД несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник управления "Укртрансбезопасности" в Запорожской области не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму более 50 прожиточных минимумов.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-