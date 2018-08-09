НАПК внесло предписание Авакову из-за деклараций чиновников МВД

9 августа, 2018, 11:26

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и направило еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание внесено по результатам проверок соблюдения закона "О предотвращении коррупции" в государственных органах.

"Ответственные должностные лица министерства, нарушив требования ст. 49 Закона, не уведомили Национальное агентство о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций должностными лицами аппарата МВД, предприятий, учреждений, организаций, входящих в сферу управления МВД. Также были установлены нарушения требований ст. 53 Закона в части необеспечения министерством надлежащих условий для осуществления сообщений его работниками о нарушении требований Закона другим лицом через официальный веб-сайт МВД", - говорится в сообщении.

НАПК требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование причин и условий правонарушений и принять соответствующие меры.

Кроме того, по результатам проверок составлено и направлено в суд 3 протокола об админнарушении в отношении чиновников. Так, два чиновника МВД несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник управления "Укртрансбезопасности" в Запорожской области не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму более 50 прожиточных минимумов.