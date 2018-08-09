На Житомирщине нашли мертвой 20-летнюю девушку, которую искали несколько дней

9 августа, 2018, 12:29

В Житомирском районе, на окраине села Бондарцы, нашли тело 20-летней девушки, которая пропала 2 августа

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информации, девушка могла поехать в Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению ее места нахождения. К сожалению, на момент поступления сообщения о пропаже девушка, как установлено, уже была убита.

Около 16:00 8 августа до Житомирского районного отделения полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине Бондарців прикиданого строительным мусором тела неизвестной женщины.

Полицейские установили, что погибшая - без вести пропала 20-летняя житомирянка. Тело девушки направили для проведения экспертизы и установления причин смерти.

В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.