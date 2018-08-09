На Житомирщине нашли мертвой 20-летнюю девушку, которую искали несколько дней
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.
По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информации, девушка могла поехать в Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению ее места нахождения. К сожалению, на момент поступления сообщения о пропаже девушка, как установлено, уже была убита.
Около 16:00 8 августа до Житомирского районного отделения полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине Бондарців прикиданого строительным мусором тела неизвестной женщины.
Полицейские установили, что погибшая - без вести пропала 20-летняя житомирянка. Тело девушки направили для проведения экспертизы и установления причин смерти.
В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.
- Напомним, на Житомирщине отец убил себя и 8-летнюю дочь, их тела были в авто.
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