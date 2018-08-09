На Закарпатье арестовали организатора поджога венгерского общества

9 августа, 2018, 19:54

В Закарпатской области организатору поджога здания Общества венгерской культуры избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

9 августа 37-летнему подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляет следственный отдел Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

27 февраля ночью в Ужгороде подожгли здание Общества венгерской культуры. Огонь повредил 25 кв. м площади здания. Никто не пострадал. Перед этим, в ночь на 4 февраля в окно здания областного офиса организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" бросили бутылку с зажигательной смесью.

По факту поджога полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). 8 августа в Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали организатора этого преступления.