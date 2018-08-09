На Сицилии мафиози калечили людей ради страховых выплат

9 августа, 2018, 19:00

Члены сицилийской мафии калечили наркоманов, алкоголиков и других уязвимых людей, чтобы получить страховые выплаты

В полиции Сицилии говорят, что таким образом бандиты получили сотни тысяч евро, пишет The Guardian.

Жертвы, которые обращались к страховщикам с причиненными увечьями, говорили, что якобы попали в автомобильную аварию.

За участие в «схеме» получения легких денег арестовали 11 человек. Среди подозреваемых - медсестра клиники Палермо. Она выносила анестезию с работы, которую потом мафиози давали людям перед тем, как сломать ноги и руки. Издевательства происходили в частных домах или складах.

После того, как конечности были сломаны, людей везли в больницу, где за них брались соучастники мафии.

По словам начальника оперативного подразделения полиции Палермо Рудольфо Руперти, мафиози ходили на железнодорожный вокзал Палермо и «вербовали» там наркоманов, алкоголиков, людей с психическими расстройствами и просто бедняков, которым остро нужны были деньги.