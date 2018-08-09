На Сицилии мафиози калечили людей ради страховых выплат
В полиции Сицилии говорят, что таким образом бандиты получили сотни тысяч евро, пишет The Guardian.
Жертвы, которые обращались к страховщикам с причиненными увечьями, говорили, что якобы попали в автомобильную аварию.
За участие в «схеме» получения легких денег арестовали 11 человек. Среди подозреваемых - медсестра клиники Палермо. Она выносила анестезию с работы, которую потом мафиози давали людям перед тем, как сломать ноги и руки. Издевательства происходили в частных домах или складах.
После того, как конечности были сломаны, людей везли в больницу, где за них брались соучастники мафии.
По словам начальника оперативного подразделения полиции Палермо Рудольфо Руперти, мафиози ходили на железнодорожный вокзал Палермо и «вербовали» там наркоманов, алкоголиков, людей с психическими расстройствами и просто бедняков, которым остро нужны были деньги.
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