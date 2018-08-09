На Одесщине легковушка столкнулась в лоб с микроавтобусом: погиб иностранец, еще 6 человек пострадали

9 августа, 2018, 11:50

В ночь на 9 августа в Одесской области легковушка Mercedes-Benz врезался в микроавтобус Renault, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария случилась около 02:00 на Николаевской дороге. Предварительно установлено, что Mercedes на заграничной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

В результате ДТП четырех пассажиров легковушки и трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести. К сожалению, один из пассажиров Mercedes - 40-летний гражданин иностранного государства - скончался в больнице.

Расследование инцидента продолжается по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.