На Одесщине легковушка столкнулась в лоб с микроавтобусом: погиб иностранец, еще 6 человек пострадали
9 августа, 2018, 11:50
В ночь на 9 августа в Одесской области легковушка Mercedes-Benz врезался в микроавтобус Renault, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили травмы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария случилась около 02:00 на Николаевской дороге. Предварительно установлено, что Mercedes на заграничной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.
В результате ДТП четырех пассажиров легковушки и трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести. К сожалению, один из пассажиров Mercedes - 40-летний гражданин иностранного государства - скончался в больнице.
Расследование инцидента продолжается по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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