На киевском заводе "Артем" начали изготовлять боеприпасы крупного калибра

9 августа, 2018, 19:39

Киевский завод "Артем" запустил новую линию производства боеприпасов крупного калибра

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Запуск производства посетил также президент Петр Порошенко.

"Многие страны мира сегодня поставляют это уникальное оборудование, на котором трудятся работники оборонной промышленности Украины. Ибо можно быть трижды дипломатом, можно иметь огромные деньги, можно иметь поддержку мира, но точно невозможно запустить производство боеприпасов без ценной составляющей - школы украинской оборонной промышленности", - сказал Порошенко.

Юрий Бирюков, внештатный советник президента Украины, в эфире Еспресо сказал, что у нас в стране до начала боевых действий на востоке не было производства боеприпасов и запуск линии производства боеприпасов на заводе "Артем" очень важен.

"Этим продемонстрировано, что технологию самого крупного калибра уже освоили. Делать меньшие калибры - это уже вопрос времени и количества станков, работников и денег в бюджете", - сказал Бирюков.

Также он добавил, что на развертывание производства крупного калибра ушло 3 года, а переход на производство меньших калибров - это вопрос месяца. Но дальше, по словам Бирюкова, будет вопрос к Министерству обороны относительно бюджета на это.

Сейчас запустили в производство боеприпасов калибра 152 мм.

"И будет разворачиваться производство 155-мм. снарядов, это уже НАТО-киевский калибр. И будет производство 120-мм и 122-мм", - добавил Бирюков.

Но когда именно начнется это производство он не сообщил.