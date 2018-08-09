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На Днепропетровщине легковушка влетела в служебный автобус, пострадали 15 человек


фото: поліція Житомирщини
На Днепропетровщине в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали 15 человек

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля "Opel Vectra" выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Mercedes-Benz", который перевозил работников одного из предприятий Днепра. В результате автобус перевернулся на бок.

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В результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 госпитализированы, еще девяти назначено амбулаторное лечение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

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