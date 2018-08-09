Мультимедалист: украинец Романчук выиграл второе золото ЧЕ
9 августа, 2018, 10:58
Украинский пловец Михаил Романук стал двукратным чемпионом Европы
Романчук финишировал первым на дистанции 800 м вольным стилем с результатом 7.42,96 мин и опередил на 2.16 сек. итальянца Грегорио Пальтриньери. Это третья индивидуальная награда для украинца на чемпионате Европы. Ранее он завоевал золото на дистанции 400 и серебро на 1500 м вольным стилем.
- Ранее на чемпионате Европы по плаванию золото на дистанции 50 м баттерфляем выиграл украинец Андрей Говоров, который установил новый рекорд турнира.
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