Мультимедалист: украинец Романчук выиграл второе золото ЧЕ

9 августа, 2018, 10:58

Украинский пловец Михаил Романук стал двукратным чемпионом Европы

Романчук финишировал первым на дистанции 800 м вольным стилем с результатом 7.42,96 мин и опередил на 2.16 сек. итальянца Грегорио Пальтриньери. Это третья индивидуальная награда для украинца на чемпионате Европы. Ранее он завоевал золото на дистанции 400 и серебро на 1500 м вольным стилем.