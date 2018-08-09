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Мультимедалист: украинец Романчук выиграл второе золото ЧЕ


фото: europeanchampionships.com
Украинский пловец Михаил Романук стал двукратным чемпионом Европы

Романчук финишировал первым на дистанции 800 м вольным стилем с результатом 7.42,96 мин и опередил на 2.16 сек. итальянца Грегорио Пальтриньери. Это третья индивидуальная награда для украинца на чемпионате Европы. Ранее он завоевал золото на дистанции 400 и серебро на 1500 м вольным стилем.

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