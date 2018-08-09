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Лига Европы: где смотреть матч "Заря" - "Брага"


фото: Footboom.com
Сегодня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Заря" принимает португальскую "Брагу"

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия)

9 августа, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Начало - 21:30

Прямая трансляция на телеканале "2+2"

 

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