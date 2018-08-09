Лига Европы: где смотреть матч "Заря" - "Брага"
9 августа, 2018, 13:00
Сегодня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Заря" принимает португальскую "Брагу"
Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия)
9 августа, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Начало - 21:30
Прямая трансляция на телеканале "2+2"
- В случае победы над "Брагой" в следующем раунде "Заря" встретится с победителем дуэта "Лейпциг" (Германия) - "Университатя" (Румыния).
- Сегодня в третьем круге отбора Лиги Европы сыграет еще один украинский клуб - "Мариуполь", который будет принимать французский "Бордо".
- 7 августа в Лиге чемпионов стартовало "Динамо", которое в третьем квалификационном раунде сыграло в гостях вничью 1:1 с чешской "Славией".
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