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Лига Европы: где смотреть матч "Мариуполь" - "Бордо"


фото: uefa.com
Сегодня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" сыграет против французского "Бордо"

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Мариуполь" (Украина) - "Бордо" (Франция)

9 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

Начало - 20:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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