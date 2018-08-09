Лига Европы: где смотреть матч "Мариуполь" - "Бордо"
9 августа, 2018, 11:58
Сегодня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" сыграет против французского "Бордо"
Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Мариуполь" (Украина) - "Бордо" (Франция)
9 августа, Одесса, стадион "Черноморец"
Начало - 20:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" одолел в дополнительное время шведский "Юргорден".
- В случае победы в противостоянии с французами "Мариуполь" сыграет в раунде плей-офф с победителем пары "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия).
- 7 августа в Лиге чемпионов стартовало "Динамо", которое в третьем квалификационном раунде сыграло в гостях вничью 1:1 с чешской "Славией".
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