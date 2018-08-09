Лига чемпионов: результаты матчей среды
9 августа, 2018, 08:51
В среду состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первые матчи
"Селтик" (Шотландия) - АЕК (Греция) 1:1
Голы: Макгрегор, 17 - Клонаридис, 44
ПАОК (Греция) - "Спартак" (Россия) 3:2
Голы: Прийович, 29, (пен.), Лимниос, 37, Пелкас, 44 - Попов, 7, Промес, 17
На 71-й минуте Промес не реализовал пенальти (вратарь)
"Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония) 3:0
Голы: Даббур, 16 (пен.), 45+3, Самассеку, 81 (пен.)
- Против московского "Спартака" за ПАОК сыграли украинцы Евгений Хачереди и Евгений Шахов.
- "Динамо" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграло в гостях вничью 1:1 с чешской "Славией".
- 7 августа состоялись еще шесть матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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