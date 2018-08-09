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Лига чемпионов: результаты матчей среды


фото: uefa.com
В среду состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первые матчи

"Селтик" (Шотландия) - АЕК (Греция) 1:1

Голы: Макгрегор, 17 - Клонаридис, 44

ПАОК (Греция) - "Спартак" (Россия) 3:2

Голы: Прийович, 29, (пен.), Лимниос, 37, Пелкас, 44 - Попов, 7, Промес, 17

На 71-й минуте Промес не реализовал пенальти (вратарь)

"Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония) 3:0

Голы: Даббур, 16 (пен.), 45+3, Самассеку, 81 (пен.)

 

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