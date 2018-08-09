Куда победитель "Лото-Забава" из Ивано-Франковщины потратил миллион

9 августа, 2018, 08:54

В ноябре прошлого года Анатолий Павлюк из Ивано-Франковска выиграл миллион гривен в акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забава"

Кроме того, на приглашение оператора государственных лотерей "М.С.Л." Анатолий приехал в Киев вместе со своей сестрой - Инной, чтобы принять участие в двухдневной программе "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л.". Гостей ожидал настоящий водоворот миллионерских развлечений: лимузин, посещение аквапарка, SPA-салонов, участие в профессиональной тематической фотосессии, бранч с ведущими "Лото-Забава" и дегустация деликатесов в престижных ресторанах.

Победа пришла к счастливчику накануне дня рождения доченьки. Поэтому Анатолий знал, первое, на что потратит деньги - подарок любимому ребенку: модный телефон и гіроскутер. Далее, имея на счету немалую сумму денег, семья начала реализовывать свои давние планы:

"У меня была старая квартира в другом районе, я ее продал и на те деньги, которые насобирал из "Лото-Забавы", с выигрыша, купил себе новую квартиру", - рассказывает Анатолий Павлюк.

За год в семьи господина Павлюка успели осуществить все задуманное. Жена получила обещанную норковую шубу. Этим летом вместе семья съездила на море в Турцию. Конечно, осуществил Анатолий и свою мужскую мечту - купил новое авто. И то, о чем мечтал больше всего, - новые удочки для рыбалки. Рыбалка является большим увлечением мужчины. Говорит, что так отдыхает и морально, и физически. Гордится и тем, что всегда везет с уловом. И, как оказалось, не только на рыбалке, но и в лотереях. То же не зря целых 10 лет Анатолий играл в "Лото-Забава".