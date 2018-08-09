Кремль возмущен новыми санкциями США, которые обвалили рубль до двухлетнего минимума
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы как и раньше считаем незаконными, с "делом Солсбери". Мы еще раз решительно отвергаем любые обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти речи", - сказал он.
По словам Пескова, Кремль считает преждевременным говорить о том, какие действия Москва предпримет в ответ на новые санкции США.
"Мы слышали официальное заявление о новых так называемых санкциях, и мы слышали какого-то чиновника, который говорил о возможности тех или других рестрикций в отношении России. Поэтому пока мы не поняли конкретно официально о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах, разумеется, было бы неверно", - отметил спикер Кремля.
Песков пообещал, что Россия будет удерживать финансовую систему в "надлежащем состоянии" на фоне "непредсказуемости США".
"Безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии, это очевидно", - подчеркнул он.
- Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери.
- Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезпекою электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
- Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения - "надуманные".
- Это привело к дальнейшему падению рубля.
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