Кремль возмущен новыми санкциями США, которые обвалили рубль до двухлетнего минимума

9 августа, 2018, 13:38

Кремль считает неприемлемым введение санкций США в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы как и раньше считаем незаконными, с "делом Солсбери". Мы еще раз решительно отвергаем любые обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти речи", - сказал он.

По словам Пескова, Кремль считает преждевременным говорить о том, какие действия Москва предпримет в ответ на новые санкции США.

"Мы слышали официальное заявление о новых так называемых санкциях, и мы слышали какого-то чиновника, который говорил о возможности тех или других рестрикций в отношении России. Поэтому пока мы не поняли конкретно официально о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах, разумеется, было бы неверно", - отметил спикер Кремля.

Песков пообещал, что Россия будет удерживать финансовую систему в "надлежащем состоянии" на фоне "непредсказуемости США".

"Безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии, это очевидно", - подчеркнул он.