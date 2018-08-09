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Как выглядит типичная "девушка с обложки" в разных странах. Исследование

Эксперты собрали фото лиц с обложек журналов Vogue в разных странах и сделали фотороботы

Фото показали на сайте компании.

Эксперты контент-агентства MyVoucherCodes взяли фото обложек за последние 25 лет. Со снимков они сделали "фотообот" типовой модели нескольких стран: Великобритании, России, Италии, США, Бразилии, Японии и Франции.

Оказалось, что, хоть журнал и старается вносить разнообразие, эти лица оказываются почти одинаковыми.

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