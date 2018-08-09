Как выглядит типичная "девушка с обложки" в разных странах. Исследование
9 августа, 2018, 16:34
Эксперты собрали фото лиц с обложек журналов Vogue в разных странах и сделали фотороботы
Фото показали на сайте компании.
Эксперты контент-агентства MyVoucherCodes взяли фото обложек за последние 25 лет. Со снимков они сделали "фотообот" типовой модели нескольких стран: Великобритании, России, Италии, США, Бразилии, Японии и Франции.
Оказалось, что, хоть журнал и старается вносить разнообразие, эти лица оказываются почти одинаковыми.
- Напомним, на обложке сентябрьского номера британского Vogue появилась певица Рианна. На фото у нее брови-ниточки, которые были в тренде в 80-х годах.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-