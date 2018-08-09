Как выглядит медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта

9 августа, 2018, 11:24

За семь дней чемпионата Европы по летним видам спорта сборная Украины завоевала 21 награду

Украинцы имеют 7 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые награды и занимают в общем медальном зачете седьмое место. Лидирует Россия, у которой 44 медали (21 золотая, 12 серебряных и 11 бронзовых), второе - Великобритания - 38 (15-12-11), третьи - Нидерланды - 29 (10-10-9).

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфа.