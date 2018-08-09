Как Хачериди помог ПАОКУ победить московский "Спартак" в ЛЧ

9 августа, 2018, 08:38

Украинский защитник греческого ПАОК Евгений Хачереди сыграл против российского "Спартака" в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Хачереди вышел на матч против "Спартака" в стартовом составе. Игра началась для греков крайне неудачно - на 17-й минуте они после голов Ивелина Попова и Квинси Промеса уступали со счетом 0:2.

Однако ПАОК удалось перехватить инициативу и еще до перерыва выйти вперед. Пенальти реализовал Александар Прайович, еще по голу забили Димитрис Лимниос и Димитрис Пелкас.

На 71-й минуте Хачериди едва не стал антигероем матча, когда заработал пенальти за фол против экс-форварда "Шахтера" Луиса Адриану. ПАОК спас голкипер Александрос Пасхалакис, который парировал одиннадцатиметровый.

ПАОК победил 3:2, на 84-й минуте в составе греков на замену вышел еще один украинец - Евгений Шахов.