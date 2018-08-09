9 августа, 2018, 10:24

Служители Российской православной церкви имеют проблемы с получением шенгенских виз через аконсульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

В то же время в РПЦ и Константинополе заявили, что проблемы с визами у российских церковников связанные с процессом предоставления томоса УПЦ.

"Константинопольский патриархат борется с российской церковью за влияние в православном мире. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас острые отношения из-за Украины, - рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.