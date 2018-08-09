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Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины

Служители Российской православной церкви имеют проблемы с получением шенгенских виз через аконсульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

В то же время в РПЦ и Константинополе заявили, что проблемы с визами у российских церковников связанные с процессом предоставления томоса УПЦ.

"Константинопольский патриархат борется с российской церковью за влияние в православном мире. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас острые отношения из-за Украины, - рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.

  • В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.
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