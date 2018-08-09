ГПУ задержала владельца Insider Тамразова. Обвиняют в даче $200 тыс. взятки
Об этом сообщает Генрокурор Юрий Луценко.
Отмечается, что Тамразов пытался дать $200 тыс. Прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Виктора Януковича.
Алексей Тамразов с 2010 до 2014 года был первым заместителем председателя правления ПАО "Укргаздобыча".
Как стало известно Еспресо из собственных источников в правоохранительных органах, производство по делу Тамразова ведет Константин Кулик - бывший военный прокурор АТО. Он ранее обвинялся в незаконном обогащении. В октябре 2016 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами НАБУ вручили обвинительный акт Константину Кулику и передали дело в суд и рассмотрение дела продолжается до сих пор.
Сейчас Константин Кулик работает в ГПУ.
Именно Кулику Тамразов якобы передал взятку.
Тамразов известен тем, что разоблачил сделку с тендерной закупкой автомобилей Mitsubishi для Нацполиции два года назад, что вызвало в обществе большой резонанс.
С начала АТО занимался волонтерской деятельностью и передавал на фронт автомобили. Также, он является владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа" (издание Insider).
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