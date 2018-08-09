Госдеп рассказал о втором этапе "драконовских" санкций против РФ
Об этом рассказал журналистам на условиях анонимности управляющий представитель Госдепа, сообщает "Европейская правда".
Как сообщалось, в четверг в Госдепе признали намерения ввести против России новые санкции, первый этап которых вступит в силу ориентировочно 22 августа. На этом этапе ограничения будут умеренными, но через 6 месяцев, в случае отказа РФ от сотрудничества, может быть введена вторая волна санкций.
Перечень вариантов ограничений очерчен законодательством, пояснили в Госдепе.
"Я не могу предсказать, какие из этих ограничений будут введены. Но если это придется делать, то это, безусловно, будут значительно более драконовские ограничения, чем те, что мы вводим на первом этапе. Спектр (второго этапа санкций) безусловно будет шире", - заявил американский дипломат.
"(Перечень вариантов санкций в рамках второго этапа) включает использование влияния США для того, чтобы прекратить предоставлять России какие-либо кредиты и помощь со стороны международных финансовых институций и американских банков. Это может включать дополнительные ограничения на экспорт и импорт, а также снижение уровня или приостановление дипломатических отношений. Также второй раунд санкций может включать различные ограничения по авиационной деятельности", - перечислил представитель Госдепа.
Он напомнил, что решение о втором этапе санкций будет принято в случае, если Россия в течение 6 месяцев не даст согласие на сотрудничество по противодействию незаконному использованию химического и бактериологического оружия. Только после этого будет приниматься решение относительно конкретных мер в рамках второго этапа санкций.
"Если не будет выполнения требований, определенных санкционным решением, мы должны сделать внимательную оценку влияния возможных шагов", - пояснил дипломат.
- Ранее сообщилось о требованиях США к РФ в рамках новых санкций по "делу Скрипачей".
- Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери.
- Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезпекою электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
- Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения - "надуманные".
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил возмущение новыми санкциями США.
- Это привело к дальнейшему падению рубля.
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