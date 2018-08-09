Госдеп рассказал о втором этапе "драконовских" санкций против РФ

9 августа, 2018, 17:06

Соединенные Штаты Америки еще не приняли решение о том, что войдет во второй этап санкций против РФ, введенных в действие в "деле Скрипалей", но уже известно, какие варианты будут рассматриваться

Об этом рассказал журналистам на условиях анонимности управляющий представитель Госдепа, сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, в четверг в Госдепе признали намерения ввести против России новые санкции, первый этап которых вступит в силу ориентировочно 22 августа. На этом этапе ограничения будут умеренными, но через 6 месяцев, в случае отказа РФ от сотрудничества, может быть введена вторая волна санкций.

Перечень вариантов ограничений очерчен законодательством, пояснили в Госдепе.

"Я не могу предсказать, какие из этих ограничений будут введены. Но если это придется делать, то это, безусловно, будут значительно более драконовские ограничения, чем те, что мы вводим на первом этапе. Спектр (второго этапа санкций) безусловно будет шире", - заявил американский дипломат.

"(Перечень вариантов санкций в рамках второго этапа) включает использование влияния США для того, чтобы прекратить предоставлять России какие-либо кредиты и помощь со стороны международных финансовых институций и американских банков. Это может включать дополнительные ограничения на экспорт и импорт, а также снижение уровня или приостановление дипломатических отношений. Также второй раунд санкций может включать различные ограничения по авиационной деятельности", - перечислил представитель Госдепа.

Он напомнил, что решение о втором этапе санкций будет принято в случае, если Россия в течение 6 месяцев не даст согласие на сотрудничество по противодействию незаконному использованию химического и бактериологического оружия. Только после этого будет приниматься решение относительно конкретных мер в рамках второго этапа санкций.

"Если не будет выполнения требований, определенных санкционным решением, мы должны сделать внимательную оценку влияния возможных шагов", - пояснил дипломат.