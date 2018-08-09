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Госдеп раскрыл требования к РФ в рамках новых санкций по "делу Скрипалей"

Новые санкции, которые США планирует ввести против Российской Федерации за незаконное использование ею химического оружия, будут введены двумя этапами, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением такого использования

Об этом заявил в беседе с журналистами управляющий представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

Чиновник подтвердил информацию СМИ, поводом для введения новых санкций является так называемое "дело Скрипача» - то есть отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", совершенное в Великобритании весной, а также недавнее отравление еще двух британских граждан и гибель одной из жертв. Кроме того, в санкционный решении упоминается о биологическом оружии, запрещенную для использования международными конвенциями.

Санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.

"Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-то компании", - заявил дипломат, комментируя информацию о направлении санкций против конкретных государственных компаний, например, пассажирских авиакомпаний из России.

Однако в случае отказа России от сотрудничества санкции будут ужесточены.

"Через 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, уменьшены в случае, если требования начнут выполняться. Если исполнение не началось, США введут второй раунд санкций", - цитирует дипломата издание.

Представитель Госдепа назвал следующие требования к РФ в рамках этого санкционного давления.

- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права

- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем

- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.

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