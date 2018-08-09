Госдеп раскрыл требования к РФ в рамках новых санкций по "делу Скрипалей"
Об этом заявил в беседе с журналистами управляющий представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".
Чиновник подтвердил информацию СМИ, поводом для введения новых санкций является так называемое "дело Скрипача» - то есть отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", совершенное в Великобритании весной, а также недавнее отравление еще двух британских граждан и гибель одной из жертв. Кроме того, в санкционный решении упоминается о биологическом оружии, запрещенную для использования международными конвенциями.
Санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.
"Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-то компании", - заявил дипломат, комментируя информацию о направлении санкций против конкретных государственных компаний, например, пассажирских авиакомпаний из России.
Однако в случае отказа России от сотрудничества санкции будут ужесточены.
"Через 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, уменьшены в случае, если требования начнут выполняться. Если исполнение не началось, США введут второй раунд санкций", - цитирует дипломата издание.
Представитель Госдепа назвал следующие требования к РФ в рамках этого санкционного давления.
- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права
- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем
- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.
- Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив ядовитое вещество Новичок в британском Солсбери.
- Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезопасностью электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
- Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения - "надуманные".
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил возмущение новыми санкциями США.
- Это привело к дальнейшему падению рубля.
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