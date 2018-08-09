Физики установили источник излучения в центре Галактики - и это не темная материя
Об этом говорится в статье физиков из Амстердамского университета и Лаборатории теоретической физики Аннеси-ле-Вье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Ученые впервые зафиксировали излучение в 2008 году с помощью гамма-телескопа Fermi-LAT. До сих пор считалось, что его источником являются частицы темной материи. Если бы это предположение оказалось верным, физики смогли бы установить массу и свойства частиц.
Такие данные помогут лучше понять природу вероятной материи, которая не испускает электромагнитное излучение и напрямую не взаимодействует с ним.
Теперь физики определили, что причина излучения - большая популяция из нескольких тысяч пульсаров. Возможно, небесные тела невозможно было обнаружить на других частотах, поэтому исследователи заметили их только десять лет назад, предполагают авторы статьи.
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