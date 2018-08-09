ЕС заставит Google, Facebook и Twitter удалять террористический контент

9 августа, 2018, 08:32

Евросоюз разрабатывает закон, который обяжет интернет-корпорации, такие как Facebook, Twitter и Google, оперативно выявлять и немедленно удалять террористический контент

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, передает Deutsche Welle.

Законопроект должны представить в середине сентября. Пока что Еврокомиссия ограничивалась лишь рекомендациями интернет-компаниям по этому поводу.

"Хотя есть и положительные результаты от наших бывших добровольных соглашений, Но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны прибегнуть к более жестким мерам в отношении террористического контента" , - сказал Кинг.

По словам еврокомиссара, законопроект будет предусматривать создание "прозрачных рамок и минимальных требований для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои услуги европейцам".

В марте Еврокомиссия выдала рекомендации для интернет-компаний по борьбе с террористической пропагандой, призвав, в частности, удалять террористический контент в течение часа после того, как о нем становится известно.