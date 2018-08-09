ЕС заставит Google, Facebook и Twitter удалять террористический контент
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, передает Deutsche Welle.
Законопроект должны представить в середине сентября. Пока что Еврокомиссия ограничивалась лишь рекомендациями интернет-компаниям по этому поводу.
"Хотя есть и положительные результаты от наших бывших добровольных соглашений, Но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны прибегнуть к более жестким мерам в отношении террористического контента" , - сказал Кинг.
По словам еврокомиссара, законопроект будет предусматривать создание "прозрачных рамок и минимальных требований для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои услуги европейцам".
В марте Еврокомиссия выдала рекомендации для интернет-компаний по борьбе с террористической пропагандой, призвав, в частности, удалять террористический контент в течение часа после того, как о нем становится известно.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-