 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС заставит Google, Facebook и Twitter удалять террористический контент


фото: REUTERS
Евросоюз разрабатывает закон, который обяжет интернет-корпорации, такие как Facebook, Twitter и Google, оперативно выявлять и немедленно удалять террористический контент

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, передает Deutsche Welle.

Законопроект должны представить в середине сентября. Пока что Еврокомиссия ограничивалась лишь рекомендациями интернет-компаниям по этому поводу.

"Хотя есть и положительные результаты от наших бывших добровольных соглашений, Но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны прибегнуть к более жестким мерам в отношении террористического контента" , - сказал Кинг.

По словам еврокомиссара, законопроект будет предусматривать создание "прозрачных рамок и минимальных требований для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои услуги европейцам".

В марте Еврокомиссия выдала рекомендации для интернет-компаний по борьбе с террористической пропагандой, призвав, в частности, удалять террористический контент в течение часа после того, как о нем становится известно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать