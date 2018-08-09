Двух детективов НАБУ уволили за нарушение присяги
9 августа, 2018, 22:49
Двое детективов Национального антикоррупционного бюро были уволены за нарушение присяги
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Громадське".
"Именно за нарушение присяги были уволены двое детективов. Причем один из них был начальником отдела. То есть, никто никого покрывать не будет", - сказал Сытник.
По его словам, в отношении одного из детективов было решение о восстановлении в должности, но апелляционная инстанция еще не рассмотрела это решение.
- Напомним, что по словам Сытника, расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины.
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