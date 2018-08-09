Чем опасна жевательная резинка. Объяснения экспертов

9 августа, 2018, 17:15

Жевательная резинка содержит сахар и химические компоненты, а потому может стать угрозой для организма

Об этом пишут на сайте "Мое здоровье".

Высокое содержание сахара в резинке может способствовать увеличению веса. Как и любая другая конфета, жевательная резинка содержит рафинированный сахар и добавки. Регулярное жевание резинки может вызвать переедание, организм будет отдавать предпочтение продуктам с низким уровнем питательности.

Остерегайтесь аспартама - подсластителя, который используется в жевательной резинке без сахара. Этот ингредиент содержит фенилаланин. Он опасен для людей с фенилкетонурией, влияет на работу мозга.

Также жевательные резинки с заменителями сахара содержит сорбитол. Это слабительное средство, которое при постоянном потреблении вызывает диарею и боль в желудке. Потреблять сорбитол можно не более 5 граммов в неделю.

От жевания резинки могут появиться боли в челюсти. Она может перестать нормально закрываться. Такое происходит, когда изнашивается височно-нижнечелюстной сустав, который позволяет открывать и закрывать рот.

Не избежать и кариеса и других проблем ротовой полости. Сахар из резинки может оставаться на зубах, что способствует размножению бактерий, появлению кариеса и прочих проблем. Если вы жуете резинку, стоит почистить зубы сразу после выбрасывания резинки.