Bravо прекращает полеты из Киева в Люблин
Это случилось через два месяца после запуска рейса, передает ЦТС.
В то же время, авиакомпания продолжила осуществлять рейсы в этот польский город из аэропорта Херсона. Как сообщили в компании, рейсы Киев-Люблин-Киев были прекращены 3 августа 2018 года.
"Мы были вынуждены принять такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. Причиной стали обстоятельства, которые сложились в последнее время на туристическом рынке Украины, а также низкий спрос на это направление среди пассажиров", - сказали в пресс-службе Bravo Airways.
Польские СМИ пишут, что к прекращению полетов авиакомпании подтолкнули несколько факторов: нехватка самолетов, слабое загрузки рейсов и наличие конкуренции на этом направлении со стороны лоукостера Wizz Air.
- Напомним, ранее тысячи украинских клиентов авиакомпании Bravo Airways застряли в аэропортах из-за отмены их рейсов.
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