Bravо прекращает полеты из Киева в Люблин

9 августа, 2018, 22:25

Украинская авиакомпания Bravo Airways прекратила обслуживать направление Киев-Люблин-Киев

Это случилось через два месяца после запуска рейса, передает ЦТС.

В то же время, авиакомпания продолжила осуществлять рейсы в этот польский город из аэропорта Херсона. Как сообщили в компании, рейсы Киев-Люблин-Киев были прекращены 3 августа 2018 года.

"Мы были вынуждены принять такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. Причиной стали обстоятельства, которые сложились в последнее время на туристическом рынке Украины, а также низкий спрос на это направление среди пассажиров", - сказали в пресс-службе Bravo Airways.

Польские СМИ пишут, что к прекращению полетов авиакомпании подтолкнули несколько факторов: нехватка самолетов, слабое загрузки рейсов и наличие конкуренции на этом направлении со стороны лоукостера Wizz Air.