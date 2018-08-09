Белый дом готовит указ о наказании за иностранное вмешательство в выборы в США, - СМИ

9 августа, 2018, 09:37

В Белом доме работают над указом, который может позволить президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на проект документа.

В документе из 8 страниц говорится о том, что президент сможет вводить санкции в отношении 10 из 30 крупнейших компаний в стране, чье правительство вмешался в избирательный процесс в США.

Собеседник в Белом доме заявил, что положение в приказе еще могут быть изменены.

Президент США Дональд Трамп ранее признал, что иностранные государства вмешиваются во внутренние дела США, назвав среди таких Россию, Китай и Северную Корею.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. В частности, россиян обвиняют в похищении и распространении переписки команды Хиллари Клинтон в 2016 году. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четырех - в краже личных данных других людей.