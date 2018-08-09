Белый дом готовит указ о наказании за иностранное вмешательство в выборы в США, - СМИ
Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на проект документа.
В документе из 8 страниц говорится о том, что президент сможет вводить санкции в отношении 10 из 30 крупнейших компаний в стране, чье правительство вмешался в избирательный процесс в США.
Собеседник в Белом доме заявил, что положение в приказе еще могут быть изменены.
Президент США Дональд Трамп ранее признал, что иностранные государства вмешиваются во внутренние дела США, назвав среди таких Россию, Китай и Северную Корею.
Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. В частности, россиян обвиняют в похищении и распространении переписки команды Хиллари Клинтон в 2016 году. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четырех - в краже личных данных других людей.
- Напомним, Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России в связи с делом отравления Скрипалей.
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