Апелляционный суд оставил Савченко под стражей
9 августа, 2018, 16:26
Апелляционный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 7 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соответствующее решение приняла коллегия судей.
"Коллегия судей Апелляционного суда Киева отменила решение Шевченковского райсуда, но продлила ту же меру пресечения. По факту осталась та же мера пресечения, которая была избрана ранее", - сказал адвокат Константин Глоба, сообщает Укринформ.
Глоба добавил, что согласно решению Апелляционного суда мера пресечения для Савченко будет действовать до 7 сентября.
- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
- Савченко прошла допрос на полиграфе, который показал, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя.
- Нардеп Надежда Савченко просит суд взыскать 1 гривну морального ущерба из Главной военной прокуратуры и обязать удалить из интернета информацию, что ее позорит.
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