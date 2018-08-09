Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

9 августа, 2018, 16:26

Апелляционный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 7 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующее решение приняла коллегия судей.

"Коллегия судей Апелляционного суда Киева отменила решение Шевченковского райсуда, но продлила ту же меру пресечения. По факту осталась та же мера пресечения, которая была избрана ранее", - сказал адвокат Константин Глоба, сообщает Укринформ.

Глоба добавил, что согласно решению Апелляционного суда мера пресечения для Савченко будет действовать до 7 сентября.