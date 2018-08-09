Американская киноакадемия введет новую номинацию на "Оскар"

9 августа, 2018, 08:03

Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию кинопремии "Оскар" - за популярные фильмы

Об этом говорится в письме правления академии, передает Deutsche Welle.

Требования к фильмам определят позже. В последнее время киноакадемия обходила наградами кассовые блокбастеры и фильмы про супергероев, отдавая предпочтение более художественным лентам.

Кроме того, организаторы решили ограничить продолжительность церемонии награждения тремя часами. Правления киноакадемии сообщил, что некоторые из 24 наград будут представлять во время перерывов на рекламу в телевизионной трансляции церемонии. Изменения введут уже на следующей церемонии вручения "Оскара" в феврале 2019 года.

"Мы много слышали о необходимости усовершенствования, чтобы "Оскар" и наша академия соответствовали меняющемуся миру", - говорится в письме правления киноакадемии.

Также правление хочет ввести еще одно изменение - вручать "Оскары" ранее. Церемония в 2019 году состоится 24 февраля, а в 2020 - 9 февраля.

В 2018 году рейтинг 90-й церемонии вручения наград "Оскар" упала до самого низкого за всю историю. Впервые за 10 лет ее посмотрели 30 млн зрителей - 26,5 миллиона, что на 19% меньше, чем годом ранее. Церемония продолжалась 4 часа, что сделало ее самой длинной за более 10 лет.