Акцию #ПрапорНезалежності поддержал директор Киевского национального академического театра оперетты Богдан Струтинский

9 августа, 2018, 18:34

К акции #ПрапорНезалежності присоединился Председатель Национального союза театральных деятелей Украины, генеральный директор и художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты Богдан Струтинский

"Я поддерживаю акцию инициированную телеканалом Еспресо #ПрапорНезалежності. Она заключается в том, что Вам нужно 23 и 24 августа украсить пространство вокруг себя флажком, флагом Украины. И вообще чувствовать, любить Украину. Главное, чтобы она была у Вас в сердце и Вашей душе", - сказал Струтинский.

Присоединиться к акции #ПрапорНезалежності может каждый желающий. Сделать это можно несколькоими способами: 1) распространить ролик со страницы «Еспресо» в Facebooк, 2) на сайте espreso.tv можно скачать листовку с призывом к соседям, распечатать ее и повесить в подъезде. Есть и специальные открытки для коллег по работе. Свои обращения и приветствия могут посылать семьи, общины, коллективы, бойцы АТО. Все они будут опубликованы на сайте espreso.tv.

Инициатор акции - телеканал "Еспресо". Радио партнер - "Країна ФМ".