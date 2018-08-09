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2400 рейсов под угрозой: пилоты Ryanair планируют масштабный забастовку

Пилоты авиакомпании Ryanair планируют устроить масштабную забастовку 10 августа

Об этом сообщают на сайте компании.

Пилоты рейсов по Германии, Ирландии, Бельгии и Швеции будут бастовать 24 часа.

Под угрозой оказались 2400 рейсов авиакомпании. Больше полторы сотни Ryanair уже аннулировала. Ответственность за отсутствие рейсов возлагают на менеджмент Ryanair. Пилоты говорят, что руководство отказывается пойти на уступки и повысить зарплату персонала.

Напомним, что бортовые экипажи Ryanair бастовали чуть меньше двух недель назад в Бельгии, Португалии, Ирландии, Италии и Испании.

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