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Израиль заявил о ракетной атаке из Газы, есть раненые

8 августа из сектора Газа было выпущено восемь ракет, две из них были перехвачены

Об этом говорится в сообщении в Twitter Армии обороны Израиля.

После сообщений о срабатывании системы раннего предупреждения в городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев, были зафиксированы восемь ракетных запусков из сектора Газа.

По данным израильских военных, система противоракетной обороны Железный купол перехватил две из них.

В Сдероте правоохранители обнаружили четыре места падения ракет. Ракета попала в жилой дом, информирует Newsru.co.il.

По данным медиков, в результате обстрела пострадали как минимум два человека. 34-летний мужчина получил ранения осколками стекла. Его состояние оценивается как средней тяжести. 20-летний мужчина получил легкое ранение.

 

 

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