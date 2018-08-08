Израиль заявил о ракетной атаке из Газы, есть раненые

8 августа, 2018, 21:52

8 августа из сектора Газа было выпущено восемь ракет, две из них были перехвачены

Об этом говорится в сообщении в Twitter Армии обороны Израиля.

После сообщений о срабатывании системы раннего предупреждения в городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев, были зафиксированы восемь ракетных запусков из сектора Газа.

По данным израильских военных, система противоракетной обороны Железный купол перехватил две из них.

Following the previous report regarding sirens heard in the city of Sderot and the sha'ar HaNegev Regional Council, eight projectile launches were identified from Gaza at Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted two of the launches. — IDF (@IDFSpokesperson) 8 августа 2018 г.

В Сдероте правоохранители обнаружили четыре места падения ракет. Ракета попала в жилой дом, информирует Newsru.co.il.

По данным медиков, в результате обстрела пострадали как минимум два человека. 34-летний мужчина получил ранения осколками стекла. Его состояние оценивается как средней тяжести. 20-летний мужчина получил легкое ранение.