Во Львове организатора мини-завода по фальсифицированному кофе оштрафовали на 25 тысяч
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Разоблачили "предпринимателя" еще в январе 2018 года. Выяснилось, что 45-летний львовянин устроил производство в собственном доме на втором этаже, куда попасть можно было только лифтом.
Мощность мини-завода достигала тысячи пачек кофе в сутки.
Поддельный кофе распространялся на оптовых рынках Львова, а также в сети небольших торговых заведений западного региона. Работа с клиентами также проводилась через интернет.
Во время обысков полицейские изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, более 19 тыс. упаковок готовой к реализации продукции, почти 100 кг сырья, бумажную тару, а также 17 тыс. грн, вырученных от незаконной деятельности.
Железнодорожный райсуд Львова признал виновным организатора незаконного производства по ч.1 ст.229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).
Ему назначили штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тысяч 500 гривен.
Поддельную продукцию и материалы уничтожили, а оборудование, задействованное в производстве, изъяли в доход государства.
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