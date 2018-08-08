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Во Львове организатора мини-завода по фальсифицированному кофе оштрафовали на 25 тысяч


фото: поліція Львівщини
Во Львове осудили организатора мини-завода по изготовлению фальсифицированного кофе известного бренда

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Разоблачили "предпринимателя" еще в январе 2018 года. Выяснилось, что 45-летний львовянин устроил производство в собственном доме на втором этаже, куда попасть можно было только лифтом.

Мощность мини-завода достигала тысячи пачек кофе в сутки.

Поддельный кофе распространялся на оптовых рынках Львова, а также в сети небольших торговых заведений западного региона. Работа с клиентами также проводилась через интернет.

Во время обысков полицейские изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, более 19 тыс. упаковок готовой к реализации продукции, почти 100 кг сырья, бумажную тару, а также 17 тыс. грн, вырученных от незаконной деятельности.

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Железнодорожный райсуд Львова признал виновным организатора незаконного производства по ч.1 ст.229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).

Ему назначили штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тысяч 500 гривен.

Поддельную продукцию и материалы уничтожили, а оборудование, задействованное в производстве, изъяли в доход государства.

 

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