Во Львове 18-летний водитель сбил двух женщин и ребенка, одна женщина погибла
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Авария произошла в 21:23 по ул. Пасечная-Лисинецкая. За рулем авто находился местный житель 1999 года рождения.
От полученных травм львовянка 1948 года рождения погибла на месте происшествия. Женщину 1985 года рождения госпитализировали с диагнозом "ушибленные ссадины лобной области, закрытая травма живота", мальчик 2007 года рождения госпитализирован с диагнозом "тяжелая сочетанная травма тела, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, ЗЧМТ".
В то же время "РБК-Украина" со ссылкой на Нацполицию сообщает, что молодой человек за рулем авто был трезв.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
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