В Италии – скандал из-за антиромского объявления в поезде

8 августа, 2018, 14:54

Сотрудница итальянского перевозчика Trenord Rail сделала антиромское объявление в поезде Милан-Кремона-Мантуя, что вызвало возмущение пассажиров

Об этом пишет ANSA.

Пассажиры сообщили, что женский голос призвал их не давать деньги "вымогателям", добавив: "Цыгане, выходите на следующей остановке, потому что вы нас достали".

Сотрудницу удалось идентифицировать, ей грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

Инцидент случился на фоне того, как новое правительство Италии планирует провести перепись общин ромов с целью выселить всех, кто находится в стране незаконно.

По словам властей, много ромов живут "за кражи и мелкие преступления" в незаконных лагерях по всей Италии, при этом власть не знает об их гражданстве или о том, ходят ли их дети в школу.

26 июля полиция Рима выселила почти 400 человек, в том числе десятки детей, из лагеря, в котором годами жили представители меньшинства, несмотря на решение ЕС о запрете сноса домов.