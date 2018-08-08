В Индии верблюд столкнулся с машиной и застрял внутри

8 августа, 2018, 15:15

9 июля на шоссе возле Биканера в Раджастане, Индия, верблюд попал в ловушку внутри машины после столкновения с ней

Об этом сообщает The Sun.

Верблюд застрял в машине после того, как влетел в лобовое стекло, выйдя на шоссе. Очевидцы увидели, что машина на высокой скорости столкнулась с животным. На видео заметно, как испуганное существо отчаянно извивается, пока его голова торчит из крыши.

Очевидцы 4 часа пытались освободить животное. В итоге пострадавшего водителя доставили в больницу, а верблюда - к ветеринару.