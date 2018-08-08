В Украину не пустили учебник по английскому, в котором Киев назвали столицей России

8 августа, 2018, 15:30

В Украину запретили ввозить из территории России книги "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и "Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем"

Об этом говорится на сайте Госкомтелерадио.

Отказ предоставили по результатам экспертизы совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

В учебнике Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", который хотело завести в Украину ООО "Издательство "Арий", в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России. А также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

В другой книге - "Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем", на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО "Якабу Трейд", присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.