В Украину не пустили учебник по английскому, в котором Киев назвали столицей России
Об этом говорится на сайте Госкомтелерадио.
Отказ предоставили по результатам экспертизы совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.
В учебнике Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", который хотело завести в Украину ООО "Издательство "Арий", в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России. А также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.
В другой книге - "Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем", на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО "Якабу Трейд", присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.
- Напомним, в страну не впустили книгу с рекламой российского боевого нейролингвистического программирования.
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