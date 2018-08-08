В Украине 5 дней будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

8 августа, 2018, 07:55

Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение 8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности (8 августа кроме большинства западных и Киевской областей).

"В Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности", - подытожили в ведомстве.