В Украине 5 дней будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности
8 августа, 2018, 07:55
Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что в течение 8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности (8 августа кроме большинства западных и Киевской областей).
"В Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности", - подытожили в ведомстве.
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