 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине 5 дней будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение 8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности (8 августа кроме большинства западных и Киевской областей).

"В Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности", - подытожили в ведомстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать