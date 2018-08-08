В США персонал "Макдональдса" подрался с посетителями

8 августа, 2018, 13:58

В американском штате Иллинойс в одном из "Макдональдсов" работники подрались с посетителями - женщиной и мужчиной

Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, посетителями были работница, которая находилась не на смене, и ее парень. При этом когда женщина начала драться с коллегой, которая в это время работала, парень подстрекал ее, а затем и сам полез в драку.

Когда парень и его девушка ушли прочь, работница заведения крикнула ему, что камера зафиксировала, как он бил женщину.

Издание отмечает, что хотя инцидент произошел еще в июле, полиция обратила на него внимание только сейчас. Несколькими неделями ранее драка в "Макдоналдсе" произошла в Лас-Вегасе.