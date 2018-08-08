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В Румынии археологи раскопали одну из крупнейших крепостей бронзового века

Румынские и немецкие археологи обнаружили на западе Румынии древнюю крепость, которой примерно 3400 лет

Археолог Флорин Гогалтан в интервью Associated Press отметил, что находка является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века".

Гогалтан, исследователь Института археологии Клуж-Напоки, отметил, что для проведения подземных измерений команда археологов использовала специальное археологическое магнитное оборудование.

На прошлой неделе они завершили раскопки, которые раскрыли 55 из 80 гектаров старинной постройки, построенной между 1400 и 1200 годами до нашей эры вблизи города Сантана.

Археологические работы планируют продолжить в следующем году. По словам Гогалтана, немецкие специалисты помогают финансированием и специализированным оборудованием.

Румынские археологи впервые начали раскопки на этом месте в 2009 году.

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