В Румынии археологи раскопали одну из крупнейших крепостей бронзового века
Археолог Флорин Гогалтан в интервью Associated Press отметил, что находка является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века".
Гогалтан, исследователь Института археологии Клуж-Напоки, отметил, что для проведения подземных измерений команда археологов использовала специальное археологическое магнитное оборудование.
На прошлой неделе они завершили раскопки, которые раскрыли 55 из 80 гектаров старинной постройки, построенной между 1400 и 1200 годами до нашей эры вблизи города Сантана.
Археологические работы планируют продолжить в следующем году. По словам Гогалтана, немецкие специалисты помогают финансированием и специализированным оборудованием.
Румынские археологи впервые начали раскопки на этом месте в 2009 году.
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