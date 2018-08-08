В ресторане на Волыни произошла вторая вспышка массового отравления

8 августа, 2018, 20:42

В Волынской области в ресторане Усадьба на источниках зарегистрирована вторая вспышка массового отравления среди гостей заведения

Об этом сообщили в областном лабораторном центре МЗ.

В течение 7 августа к медикам обратились 15 человек с признаками острой кишечной инфекции.

Эпидемическое расследование установило, что пострадавшие находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе Усадьба на источниках в с. Ромашковка Киверцовского района.

В заведении проводят комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.