В ресторане на Волыни произошла вторая вспышка массового отравления
8 августа, 2018, 20:42
В Волынской области в ресторане Усадьба на источниках зарегистрирована вторая вспышка массового отравления среди гостей заведения
Об этом сообщили в областном лабораторном центре МЗ.
В течение 7 августа к медикам обратились 15 человек с признаками острой кишечной инфекции.
Эпидемическое расследование установило, что пострадавшие находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе Усадьба на источниках в с. Ромашковка Киверцовского района.
В заведении проводят комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.
- Напомним, что во время празднования свадьбы, которое состоялось 28 июля в ресторане Усадьба на источниках, отравились 22 посетителя, в том числе трое детей.
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