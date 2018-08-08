 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ресторане на Волыни произошла вторая вспышка массового отравления

В Волынской области в ресторане Усадьба на источниках зарегистрирована вторая вспышка массового отравления среди гостей заведения

Об этом сообщили в областном лабораторном центре МЗ.

В течение 7 августа к медикам обратились 15 человек с признаками острой кишечной инфекции.

Эпидемическое расследование установило, что пострадавшие находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе Усадьба на источниках в с. Ромашковка Киверцовского района.

В заведении проводят комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.

  • Напомним, что во время празднования свадьбы, которое состоялось 28 июля в ресторане Усадьба на источниках, отравились 22 посетителя, в том числе трое детей.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2018 среда

больше новостей

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать