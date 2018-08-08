В Одессе задержали экс-таможенника, который украл груз стоимостью 154 млн

8 августа, 2018, 21:30

В Одессе задержали экс-сотрудника таможни, которого подозревают в краже контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 млн грн

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

"Сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего работника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой - Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн грн", – написал Продан.

По его словам, контейнеры хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный”.