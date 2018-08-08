В Одессе полицейскую пытался взорвать гранатой ее бывший
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Женщина подала в полицию заявление о том, что бывший муж преследует ее и угрожает расправой ей, ее семье и детям. Полицейские выяснили, что мужчина планирует перейти от угроз к действиям. Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, злоумышленник решил взорвать ее гранатой в людном месте вблизи железнодорожного вокзала и заведений общественного питания.
При этом мужчину не остановило ни то, что от взрыва могут погибнуть и другие люди, ни то, что у него с бывшей женой общий ребенок.
7 августа около 19:00 на ул. Пантелеймоновской полицейские задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него боеприпас.
Начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовных производств еще и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 14 (подготовка к преступлению) и 115 (умышленное убийство).
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