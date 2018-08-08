В Москве появился баннер с изображением Сенцова

8 августа, 2018, 13:02

В Москве на Крымском мосту утром 8 августа появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России

Об этом сообщает пользователь Facebook Виктория Ивлева.

"Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - написала Виктория.

На баннере изображен Олег Сенцов и надписи "SaveOlegSentsov" и "Свободу политическим заключенным".

Виктория Ивлева добавила ссылку на петицию об обмене политзаключенных между Россией и Украиной.