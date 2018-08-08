В Москве появился баннер с изображением Сенцова
8 августа, 2018, 13:02
В Москве на Крымском мосту утром 8 августа появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России
Об этом сообщает пользователь Facebook Виктория Ивлева.
"Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - написала Виктория.
На баннере изображен Олег Сенцов и надписи "SaveOlegSentsov" и "Свободу политическим заключенным".
Виктория Ивлева добавила ссылку на петицию об обмене политзаключенных между Россией и Украиной.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем.
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