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В Москве появился баннер с изображением Сенцова


фото: Вікторія Івлева
В Москве на Крымском мосту утром 8 августа появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России

Об этом сообщает пользователь Facebook Виктория Ивлева.

"Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - написала Виктория.

На баннере изображен Олег Сенцов и надписи "SaveOlegSentsov" и "Свободу политическим заключенным".

Виктория Ивлева добавила ссылку на петицию об обмене политзаключенных между Россией и Украиной.

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